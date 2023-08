Walt Disney-Aktie: Zukunft des digitalen Unternehmens!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

In der Filmindustrie steht offenbar ein bedeutender Wandel bevor. Es ist allgemein bekannt, dass die Verkäufe physischer Datenträger wie DVDs und Blu-Rays seit geraumer Zeit sinken. Dieser Rückgang hat das ehemals profitable Geschäft jedoch so stark in eine Nische gedrängt, dass die Filmstudios möglicherweise bald vollständig auf sie verzichten könnten.

Walt Disney nimmt nun als erstes den Sprung in diese Richtung, zumindest in Ländern wie Australien und Neuseeland. Nach Medienerkenntnissen wird “Guardians of the Galaxy Vol. 3” dort der letzte Streifen sein, der noch auf physischen Medien erhältlich ist. Danach sind keine weiteren Neuerscheinungen geplant.

Der digitale Weg von Walt Disney

Die Begründung für diesen Schritt liegt in den fallenden Verkaufszahlen gegenüber dem steigenden Erfolg des Streaming-Dienstes Disney...