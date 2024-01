Walt Disney Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Für die Walt Disney-Aktie liegt der RSI aktuell bei 61,58, was als neutral eingestuft wird, da weder überkauft noch -verkauft. Auch der RSI25 Wert von 53 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

In Bezug auf die charttechnische Bewertung zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie von 89,45 USD um -0,18 Prozent vom GD200 (89,61 USD) entfernt ist, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Ähnlich verhält es sich beim GD50, der einen Kurs von 90,84 USD aufweist, was einem Abstand von -1,53 Prozent entspricht und somit auch als neutral bewertet wird.

Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie insgesamt positiv. Von 19 Bewertungen werden 2 als neutral und keine als schlecht eingestuft. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 121,53 USD, was ein Aufwärtspotential von 35,86 Prozent bedeutet und somit zu einer positiven Bewertung führt.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz haben sich signifikant verändert, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung für die Walt Disney-Aktie vorliegt.

