Walt Disney Aktie: Was passiert jetzt?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Walt Disney in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie liegt bei 89,45 USD, was einer -0,18-prozentigen Abweichung vom GD200 (89,61 USD) entspricht, was ebenfalls als "Neutral"-Signal gilt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 90,84 USD, was zu einer -1,53-prozentigen Abweichung führt und somit auch als "Neutral" bewertet wird.

Die Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 19 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 121,53 USD, was einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 35,86 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Walt Disney-Aktie derzeit bei 61,58 liegt, was weder überkauft noch -verkauft signalisiert und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 53, was auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher der RSI der Walt Disney-Aktie als "Neutral" bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Walt Disney-Analyse vom 13.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Walt Disney jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Walt Disney-Analyse.

