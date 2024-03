Walt Disney Aktie: Was macht der Markt?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Walt Disney in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ. Dies wurde anhand von Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen ausgewertet, um eine zusätzliche Bewertung der Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führte. Die Analyse wurde auch um Handelssignale aus den sozialen Medien erweitert, wobei 5 schlechte und 3 gute Signale festgestellt wurden, was zu einer schlechten Empfehlung führte.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Walt Disney liegt der RSI7 bei 10,4 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine gute Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Walt Disney somit eine gute Bewertung in diesem Bereich.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Walt Disney derzeit bei 91,45 USD, was zu einer guten Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt bei 114,51 USD, was einem Abstand von +25,22 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich eine positive Bewertung, was zu einem guten Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 10-mal eine gute Einschätzung für Walt Disney abgegeben, während 2 Mal neutral und 0 Mal schlecht bewertet wurde. Dies führt zu einer langfristig guten Einschätzung von institutioneller Seite aus. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch wird auf Basis des aktuellen Kurses von 114,51 USD eine Entwicklung von -0,74 Prozent erwartet, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine gute Bewertung durch institutionelle Analysten.

