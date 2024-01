Walt Disney Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Walt Disney-Aktie eine Einschätzung von "Gut" erhalten. Von insgesamt 19 Bewertungen, liegen 17 als "Gut" und 2 als "Neutral" vor. Es wurden keine Analystenupdates im letzten Monat veröffentlicht. Das Kursziel der Aktie wird von Analysten auf 121,63 USD festgelegt, was einer potenziellen Performance von 29,71 Prozent entspricht, da derzeit ein Kurs von 93,77 USD vorliegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Gesamteinschätzung der Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Walt Disney lässt sich erkennen, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist. Zudem zeigt sich eine positive Änderung in der Rate des Stimmungsbarometers, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Walt Disney liegt auf 7-Tage-Basis bei 32,52 Punkten, was als "Neutral" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis beträgt der RSI 50,33 Punkte, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Walt Disney vorwiegend positiv diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt. Automatische Analysen der Kommunikation haben ebenfalls "Gut"-Signale hervorgebracht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

