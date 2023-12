Walt Disney Aktie: So kann es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung unter den Anlegern in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vermehrt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Walt Disney diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut".

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es gab 6 "Gut"-Signale und 1 "Schlecht"-Signal in der Kommunikation, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Walt Disney Aktie liegt aktuell bei 89,94 USD. Der Aktienkurs schloss bei 93,93 USD, was einem Abstand von +4,44 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 88,57 USD, was einer Differenz von +6,05 Prozent und somit einem "Gut"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der Walt Disney liegt bei 41,8, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Walt Disney 21 Analystenbewertungen, von denen 19 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist demnach "Gut". Die Kursprognose von 121,53 USD ergibt ein Aufwärtspotenzial von 29,38 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung seitens der Analysten darstellt. Insgesamt erhält Walt Disney daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt.

