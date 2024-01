Walt Disney Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die technische Analyse der Walt Disney-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 89,49 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 92,21 USD, was einem Unterschied von +3,04 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 91,53 USD liegt nahe am letzten Schlusskurs (+0,74 Prozent), wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Walt Disney-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Walt Disney eingestellt waren. Von insgesamt elf Tagen waren zehn positiv und nur ein Tag negativ. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Walt Disney eine "Gut"-Einschätzung. Auch die Optimierungsprogramme zeigen mehrheitlich positive Handelssignale, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Anlegerstimmungs-Rating daher als "Gut" eingestuft.

Von insgesamt 19 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten waren 17 "Gut", 2 "Neutral" und keine "Schlecht". Daraus ergibt sich ein insgesamt "Gut"-Rating für die Walt Disney-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 121,63 USD, was einem Aufwärtspotential von 31,9 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis erhält die Walt Disney-Aktie ebenfalls "Neutral"-Bewertungen. Sowohl der RSI7 (46,89 Punkte) als auch der RSI25 (49,98) zeigen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend erhält die Walt Disney-Aktie aus technischer Sicht überwiegend "Neutral"- und "Gut"-Bewertungen, was auf eine stabile und positive Entwicklung hindeutet.

