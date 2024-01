Walt Disney Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Walt Disney-Aktie wird nach einer technischen Analyse mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergibt einen Schlusskurs von 89,8 USD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 90,4 USD lag, was einem Unterschied von +0,67 Prozent entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 89,29 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+1,24 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den vergangenen 12 Monaten haben Analysten der Walt Disney-Aktie 19 Mal eine "Gut"-Einschätzung und 2 Mal eine "Neutral"-Einschätzung gegeben. Es gab keine "Schlecht"-Bewertungen, was dem Titel langfristig ein "Gut"-Rating von institutioneller Seite einbringt. Für den aktuellen Kurs von 90,4 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 34,44 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 121,53 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Walt Disney-Aktie beträgt aktuell 70, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da Walt Disney auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Walt Disney-Aktie in den letzten Monaten wenig Aktivität aufwies, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Walt Disney führt.

