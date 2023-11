Walt Disney Aktie: Quartalszahlen und Gewinnprognose in 88 Tagen erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Walt Disney Company bereitet sich darauf vor, ihre Quartalszahlen für das 1. Quartal in 88 Tagen zu präsentieren. Aktionäre sind gespannt, mit welchem Umsatz und Gewinnzahlen das Unternehmen aufwarten wird. Außerdem stellt sich die Frage nach der Entwicklung der Walt Disney Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

In weniger als drei Monaten wird die Walt Disney Aktie, die derzeit eine Marktkapitalisierung von 139,02 Mrd. EUR hat, ihre neuen Quartalszahlen bekanntgeben. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Derzeit rechnen Analystenhäuser damit, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgehen wird. Im 1. Quartal 2022 erzielte Walt Disney einen Umsatz von 22,04 Mrd. EUR und jetzt wird erwartet, dass er um 0,00 Prozent auf 22,66 Mrd. EUR sinkt.

Auch der Gewinn soll sich ändern und voraussichtlich um +23,20% steigen auf 1,48 Mrd. EUR.

Auf Jahressicht sind die Analysten eher optimistisch gestimmt: Der Umsatz soll um +6,30 Prozent steigen bzw fallen und der Gewinn um +5,40 Prozent auf voraussichtlich 2,32 MrdEUR ansteigen.

Der Gewinn bleibt weiterhin positiv und liegt voraussichtlich bei +5 % gegenüber dem Vorjahr bei einem erreichten Wert von insgesamt fast zwei Milliarden Euro. Der Gewinn pro Aktie steigt auf 2,71 EUR auf Jahressicht.

Die aktuellen Schätzungen der Quartalszahlen haben teilweise Auswirkungen auf das Verhalten der Aktionäre. In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs um -0,51% verändert.

Analysten gehen davon aus, dass die Aktie in einem Jahr bei einem Kurs von 99,54 EUR stehen wird, was einen Gewinn von +25,79% im Vergleich zum aktuellen Kurs bedeutet. Investoren, die jetzt einsteigen möchten können voraussichtlich mit einem Gewinn von rund +25 % in den nächsten 12 Monaten rechnen.

In technischer Hinsicht ist kurzfristig eine Unterstützung für die Walt Disney Aktie zu erwarten.

Hinweis: Diese Informationen dienen lediglich als Informationsquelle und stellen keine Anlageempfehlung dar.

