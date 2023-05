Walt Disney-Aktie: Potential von +34,12% – Kursziel bei 116,68 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Aktie des US-Unternehmens Walt Disney zeigt eine positive Entwicklung. Gestern wurde am Finanzmarkt ein Plus von +1,07% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen lag das Ergebnis sogar bei +1,92%. Die Stimmung der Analysten ist optimistisch und das mittelfristige Kursziel liegt aktuell bei 116,68 EUR.

• Am 18.05.2023 stieg die Aktie um +1,07%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 116,68 EUR

• Derzeit empfehlen 81,25% der Analysten die Aktie zum Kauf

Aktuell sind sich die Bankanalysten einig in ihrer Einschätzung zur Walt Disney-Aktie: Sie sehen in ihr einen starken Kauf mit einem Potenzial von +34,12%. Von insgesamt 19 Analysten empfehlen allein sieben den Kauf der Aktie und sechs Experten halten sie für neutral. Lediglich drei raten vom Verkauf ab.

Das “Guru-Rating” bleibt weiterhin konstant bei einer Bewertung...