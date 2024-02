Walt Disney Aktie: Nächster Hammer kommt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert von 70 bis 100 als "überkauft" gilt, und dazwischen als neutral. Der RSI der Walt Disney Aktie liegt bei 12,95, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, berechnet für einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 21,18 und wird ebenfalls als "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich eine Einschätzung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Walt Disney Aktie bei 89,55 USD. Der aktuelle Kurs beträgt 112,45 USD, was zu einer positiven Bewertung führt. Der Abstand zum GD200 beträgt +25,57 Prozent und zum GD50 der vergangenen 50 Tage +18,32 Prozent. Auch hier ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an sechs Tagen von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Walt Disney diskutiert. Basierend auf statistischen Auswertungen auf der Grundlage großer historischer Datenmengen wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Bei Walt Disney wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen und eine negative Veränderung in der Stimmungsrate festgestellt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild.

