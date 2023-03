Walt Disney Aktie: Mögliche Herausforderungen in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Walt Disney weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Durchschnitt (2,31 %) der Branche liegt. Eine Abweichung von -2,31 gegenüber vergleichbaren Werten in der Unterhaltungsbranche ist hierbei zu verzeichnen.

Bedeutende Kursmarken im Chart – Eine Analyse der Walt Disney Aktie

Die Walt Disney Aktie hat in jüngster Zeit an Wert verloren und liegt derzeit bei einem Kurs von 87,82 USD. Das bedeutet eine Abweichung von -14,13 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen negativen Einschätzung führt. Betrachtet man den GD200, der die vergangenen 200 Tage berücksichtigt, ergibt sich ebenfalls eine schlechte Bewertung aufgrund des Abstands von -13,16 Prozent zur Walt Disney Aktie.

