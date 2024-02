Walt Disney Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

In den letzten Wochen konnte bei Walt Disney eine klare Verschiebung der Stimmung in Richtung Negativ festgestellt werden. Diese Veränderung ergibt sich, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Walt Disney in diesem Zusammenhang negative Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussion oder anders gesagt, die Veränderung in der Anzahl der Beiträge, war jedoch eine erhöhte Aufmerksamkeit für das Unternehmen feststellbar. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Insgesamt erhält Walt Disney daher für diesen Aspekt ein "Schlecht".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Walt Disney-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 89,24 USD. Der letzte Schlusskurs (97,13 USD) liegt demnach deutlich darüber (Unterschied +8,84 Prozent), was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt aktuell 92,74 USD, was zu einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (+4,73 Prozent) führt. Hierdurch ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für Walt Disney auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die Walt Disney-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 22,12 Punkten, was darauf hinweist, dass die Walt Disney-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Walt Disney weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Walt Disney eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.

Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Walt Disney eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Walt Disney daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, von denen die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigt, was zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Walt Disney von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

