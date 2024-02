Walt Disney Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bei Walt Disney wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Es gab eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen und entspricht daher einer "Neutral"-Wert-Einstufung. Insgesamt ergibt sich für Walt Disney somit eine "Gut"-Einstufung in diesem Punkt.

In der technischen Analyse wird die Walt Disney-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 89,29 USD, was darauf hindeutet, dass der Kurs der Aktie (96,94 USD) um +8,57 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt mit 92,61 USD um +4,68 Prozent über dem Trend, was zu einer "Neutral"-Wert-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Analystenbewertungen der vergangenen zwölf Monate für Walt Disney ergeben eine durchschnittliche Bewertung von "Gut", basierend auf 16 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose von 121,6 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 25,44 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Somit erhält Walt Disney für diesen Abschnitt eine Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Walt Disney liegt bei 26,17 Punkten, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI wird dagegen als "Neutral" eingestuft. Zusammen ergibt dies eine Gesamtbewertung von "Gut" für das Walt Disney-Wertpapier.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Walt Disney-Analyse vom 01.02. liefert die Antwort:

