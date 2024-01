Walt Disney Aktie: In Lauerstellung

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Für Walt Disney wurde eine starke Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer positiven Bewertung des Sentiments führt. Allerdings gab es auch eine negative Veränderung in der Stimmungsrate, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Walt Disney liegt bei 59, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 63,34, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein neutrales Rating für Walt Disney.

Das Anleger-Sentiment war zuletzt überwiegend negativ, was zu einer schlechten Bewertung führt. Weiterführende Studien zeigen, dass vor allem negative Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie mit einer Entfernung von +1,06 Prozent vom GD200 ein neutrales Signal ist. Der GD50 liegt bei +1,3 Prozent, was ebenfalls auf ein neutrales Signal hinweist. Insgesamt wird der Kurs der Walt Disney-Aktie als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

