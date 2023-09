Walt Disney Aktie: Kursziel bei 100,96 EUR - +31,22% Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Walt Disney Aktie hat gestern um +1,15% zugelegt und verzeichnet in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +1,64%. Der Markt ist somit derzeit relativ optimistisch. Doch was sagen die Analysten?

Das mittelfristige Kursziel für die Walt Disney Aktie liegt bei 100,96 EUR. Dieses Ziel wird von Bankanalysten als realistisch erachtet und würde Investoren ein Potenzial von +31,22% bieten. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung.

17 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere 4 sehen sie positiv mit einem “Kauf”-Rating. Hingegen bewerten 7 Experten sie neutral (“halten”) und 2 raten zum Verkauf.

Aktuell beträgt das Guru-Rating für Walt Disney unverändert 4,13.

Fazit: Die aktuelle Einschätzung durch die Analysten zeigt eine überwiegend positive Stimmung (+70%).