Walt Disney Aktie: Keine Angst!

In den letzten Wochen wurde bei Walt Disney eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders negativen Themen beobachtet wurde. Daher wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Walt Disney daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 10 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 1,43 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung und insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Walt Disney liegt bei 57,12, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 31,6, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie von 112,06 USD als positiv bewertet, da er um 23,05 Prozent über dem GD200 liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 102,18 USD, was einem Abstand von +9,67 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Walt Disney-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

