Walt Disney Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die technische Analyse für Aktien betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell hat die Walt Disney-Aktie einen RSI-Wert von 63,55, was darauf hinweist, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 37, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Von insgesamt 21 Analystenbewertungen der Walt Disney-Aktie aus den vergangenen zwölf Monaten sind 19 als "Gut", 2 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Im Durchschnitt erhält das Wertpapier also ein "Gut"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Walt Disney vor, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 121,53 USD. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um 33,45 Prozent steigen könnte und somit eine "Gut"-Empfehlung erhält.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einem insgesamt positiven Rating führt. Zudem wurde das Unternehmen in den Diskussionen mehr beachtet als üblich, was ebenfalls zu einem positiven Rating führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben eine Gleichverteilung von Kauf- sowie Verkaufssignalen ergeben in den letzten zwei Wochen, womit eine "Neutral" Bewertung für dieses Kriterium resultiert. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

