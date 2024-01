Walt Disney Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Walt Disney diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen hat sich der Meinungsmarkt jedoch weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Walt Disney befasst, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigen, dass vor allem "Gut"-Signale abgegeben wurden, insgesamt neun (0 Schlecht, 9 Gut). Somit ergibt sich insgesamt die Bewertung "Gut" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Walt Disney als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten waren 17 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und keine "Schlecht". Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 121,63 USD, was einer Erwartung in Höhe von 27,54 Prozent entspricht, da der Schlusskurs derzeit bei 95,36 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls eine positive Bewertung für die Walt Disney-Aktie. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) beträgt 89,31 USD, während der Kurs der Aktie (95,36 USD) um +6,77 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 92,42 USD, was einer Abweichung von +3,18 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Walt Disney-Aktie überverkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 19 liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und stuft das Wertpapier als "Neutral" ein. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Walt Disney somit ein "Gut"-Rating.

Sollten Walt Disney Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Walt Disney jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Walt Disney-Analyse.

Walt Disney: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...