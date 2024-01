Walt Disney Aktie: Grund zur Sorge?

Die Aktie von Walt Disney wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 19 die Aktie als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 121,53 USD, was einer Erwartung von 33,7 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 90,9 USD liegt.

Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen in den Diskussionen stärker beachtet als üblich, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Walt Disney in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit insgesamt vier positiven und fünf negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Walt Disney daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

In der technischen Analyse erhält die Aktie von Walt Disney eine "Neutral"-Bewertung, sowohl im Vergleich zum 200-Tages-Durchschnitt als auch zum 50-Tages-Durchschnitt.

Insgesamt erhält die Walt Disney-Aktie eine "Gut"-Bewertung von Analysten, eine positive Stimmungsbewertung und eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion für die Anlegerstimmung. In der technischen Analyse wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

