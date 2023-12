Walt Disney Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Walt Disney 19 Mal die Bewertung "Gut", 2 Mal die Bewertung "Neutral" und 0 Mal die Bewertung "Schlecht" gegeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Gut" bewertet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Walt Disney vor. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 90,4 USD im Blick. Basierend darauf erwarten sie eine Kursentwicklung von 34,44 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 121,53 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten führt.

Die Anlegerstimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen wider. In diesen Diskussionen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Titels führt. Die Analyse von konkreten Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 4 negative und 4 positive Signale. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Walt Disney-Aktie beträgt 70, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher erhält es ein "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Tage ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung und zeigt, dass Walt Disney auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, während die Analyse insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die RSIs führt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 89,8 USD für Walt Disney. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 90,4 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt ebenfalls einen ähnlichen Trend und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Walt Disney somit in der einfachen Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Walt Disney kaufen, halten oder verkaufen?

