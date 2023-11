Walt Disney Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Für die Walt Disney-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 86, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage Basis 54,52 und wird daher als neutral angesehen. Insgesamt erhält die Aktie nach der RSI-Bewertung ein schlechtes Rating.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien beeinflussen ebenfalls die Bewertung einer Aktie. Bei Walt Disney gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, daher wird die Aktie als neutral bewertet. Allerdings wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen, was zu einer guten Bewertung auf dieser Ebene führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 20 gute, 2 neutrale und keine schlechten Einschätzungen für Walt Disney abgegeben, was im Durchschnitt zu einem guten Rating führt. Die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie aus dem letzten Monat ist ebenfalls gut, mit einem Kursziel von 122,28 USD, was einer Steigerung von 51,73 Prozent entspricht.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Walt Disney war überwiegend negativ, jedoch gab es in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Kommentare in den sozialen Medien. Die Handelssignale für die Aktie sind überwiegend schlecht, was zu der Einschätzung einer neutralen Stimmung führt.

Walt Disney kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Walt Disney jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Walt Disney-Analyse.

