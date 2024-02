Walt Disney Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Aktie von Walt Disney wird aktuell von Analysten als "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 10 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im vergangenen Monat gab es 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Empfehlungen. Daher wird die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral" eingestuft. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 113,67 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 3,88 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Walt Disney eine "Neutral"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Walt Disney-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 89,83 USD. Der letzte Schlusskurs weicht um +21,81 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (97,39 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+12,35 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 72,58 Punkten, was bedeutet, dass die Walt Disney-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 29,9, was darauf hinweist, dass Walt Disney überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Einstellungen gegenüber Walt Disney. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse und den bestätigten Handelssignalen erhält Walt Disney eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

