Walt Disney Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der aktuelle Kurs der Walt Disney liegt bei 110,32 USD und zeigt eine Entfernung von +21,77 Prozent vom GD200 (90,6 USD). Dieses Signal wird charttechnisch als "Gut" bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 100,43 USD, was einem Abstand von +9,85 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut"-Signal eingestuft wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Walt Disney-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Walt Disney von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Redaktion hat auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 8 Gut- und 2 Schlecht-Signale. Dieser Auswertung ordnet daher eine "Gut" Empfehlung zu.

Die Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 10 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen zu Walt Disney abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 113,67 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Aus Analystensicht erhält die Walt Disney-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

