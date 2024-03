Walt Disney Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Walt Disney-Aktie wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 10 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Walt Disney aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 113,67 USD hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 1,43 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs von 112,06 USD), was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Walt Disney eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie von 112,06 USD als positiv bewertet, da er um +23,05 Prozent über dem GD200 (91,07 USD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 102,18 USD, was einem Abstand von +9,67 Prozent entspricht. Somit wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Walt Disney von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies zeigt sich in den verschiedenen Kommentaren und Wortmeldungen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Anleger-Stimmung wird daher die Einstufung als "Schlecht" beurteilt. Es wurden auch 6 "Gut"- und 2 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, wodurch insgesamt eine "Gut"-Empfehlung abgeleitet wird. Die Messung der Anleger-Stimmung führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Das Stimmungsbild bei Walt Disney hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies zeigt sich in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden. Da negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat dagegen abgenommen, was mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Walt Disney für diese Stufe daher ein "Schlecht".

