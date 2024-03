Walt Disney Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Das Internet spielt eine immer größere Rolle bei der Beurteilung von Aktien. Durch die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Veränderung der Stimmung können neue Einschätzungen für Aktien entstehen. Im Falle von Walt Disney wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, wodurch das Gesamtbild langfristig als "Gut" bewertet wird.

Von den Analysten erhielt Walt Disney in den letzten 12 Monaten 10 Mal die Bewertung "Gut", 2 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht". Dies führt zu einem langfristigen Rating von "Gut" seitens institutioneller Analysten. Im Hinblick auf den aktuellen Kurs von 112,31 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 1,21 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 113,67 USD, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Im Bereich der technischen Analyse wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) für 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 45,43 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Walt Disney überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Walt Disney-Aktie auch aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung, basierend auf dem Durchschnitt von 90,71 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage und dem Schlusskurs am letzten Handelstag von 112,31 USD. Der 50-Tages-Durchschnitt von 100,87 USD liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die verschiedenen Analysen führen somit zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Walt Disney-Aktie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Walt Disney-Analyse vom 13.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Walt Disney jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Walt Disney-Analyse.

Walt Disney: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...