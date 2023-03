Walt Disney Aktie: Bedenkenanstoß für Unternehmensleitung

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Walt Disney Aktie zeigt aktuell eine Dividendenrendite von 0 Prozent, die im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Branche: Entertainment, 2.31) um -2.31 Prozentpunkte unterliegt. Diese Dividendenpolitik erhält von der Redaktion eine “Schlechtnote”.

Derzeit lohnt es sich, bei Walt Disney in erster Linie auf das Kurspotenzial zu setzen und die Dividende als netten Bonus zu betrachten. Investoren sollten jedoch auch beachten, dass das Unternehmen in der Freizeit- und Unterhaltungsbranche tätig ist und daher auch durch volatilere Umsätze gekennzeichnet ist.

Es empfiehlt sich also eine sorgfältige Analyse der Finanz- und Geschäftsentwicklung des Unternehmens vor einer Investition in die Aktie von Walt Disney.

Abwärtstrend: Aktuelle Lage bei Walt Disney

In den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnitt von 101,28 USD...