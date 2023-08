Walt Disney Aktie: Analysten sehen Kurspotenzial von +15,17% - Ziel bei 92,95 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Walt Disney Aktie gehört momentan zu den unterbewerteten Werten am Markt. Trotz eines Kursschwanks von -2,99% am gestrigen Tag steht die Aktie auf Sicht der vergangenen fünf Handelstage immer noch im Plus (+2,52%).

Das mittelfristige Kursziel liegt aktuell bei 92,95 EUR und damit um +15,17% über dem aktuellen Wert. Von insgesamt 31 analysierten Experten empfehlen bereits jetzt 22 den Kauf der Aktie.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem positiven Wert von 4,13.