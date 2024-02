Walmart, tut es schon wieder!

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart Inc.":

Der Aktienkurs von Walmart hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,64 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" im Durchschnitt um 113,79 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -91,15 Prozent für Walmart führt. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 81,73 Prozent, und Walmart verzeichnete eine Unterperformance von 59,09 Prozent im Vergleich zu diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, schüttet Walmart derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Der Unterschied beträgt 1,38 Prozentpunkte (1,41 % gegenüber 2,79 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI), der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen aufzeichnet. Der RSI-Wert für Walmart liegt derzeit bei 15,8, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und daher die Einstufung "Gut" erhält. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 24, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis erhält Walmart die Einstufung "Gut". Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung zu Walmart war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, wie aus der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien hervorgeht. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung der Anleger-Stimmung als "Schlecht". Darüber hinaus wurden 5 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, was zu einer entsprechenden Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Schlecht"-Einstufung.