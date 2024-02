Walmart ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart Inc.":

Die Aktie von Walmart wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet. Mit einem KGV von 23,35 liegt sie insgesamt 28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" von 32,45. Nach einer fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen dominierten vor allem positive Themen in den Diskussionen. Eine Analyse der sozialen Medien zeigt jedoch auch 6 negative Signale gegenüber 3 positiven Signalen. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung bezüglich der Anleger-Stimmung.

Analysten bewerten die Aktie von Walmart langfristig als "Gut". Von 18 Analysten gaben 10 eine positive Einschätzung ab, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, liegt das durchschnittliche Kursziel bei 172,6 USD, was einer neutralen Einstufung entspricht.

In den letzten Wochen wurde bei Walmart eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf der Analyse der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu negativen Themen beobachtet wurde. In Bezug auf die Diskussionsstärke gab es keine signifikanten Unterschiede. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Walmart.