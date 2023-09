Walmart: Potenzial für +9,94% - Kursziel bei 168,87 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

Die Walmart-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 168,87 EUR und bietet somit ein Potenzial von +9,94%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung.

• Walmart: Tageskursentwicklung am 29.09.2023 mit -0,02%

• Aktuelles Kurspotenzial in Höhe von +9,94%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,33



Am gestrigen Tag verzeichnete die Walmart-Aktie eine Abwärtsbewegung von -0,02%, was einer Wochenperformance von insgesamt -0,35% entspricht. Der Markt zeigt sich momentan neutral eingestellt.

Dennoch sprechen einige Faktoren für ein Investment in die Aktie des Einzelhandelsriesen: das mittelfristige Kursziel von 168,87 EUR sowie eine positive Stimmung in der Analystengemeinde. So empfehlen aktuell 23 Analysten den Kauf der Aktie und weitere elf bewerten sie als...