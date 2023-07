Walmart: Kursziel von 152,27 EUR - Analysten sind optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

Die Aktie des Einzelhandelsgiganten Walmart wird derzeit von Experten als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 152,27 EUR und bietet somit ein Potenzial von +4,90%. Am gestrigen Tag legte die Walmart-Aktie am Finanzmarkt um +0,47% zu. In den vergangenen fünf Handelstagen betrug das Wachstum +0,38%, was zeigt, dass der Markt aktuell relativ neutral eingestellt ist.

22 Bankanalysten bewerten die Aktie als stark kaufenswert und weitere neun geben ihr ein Kauf-Rating. Nur zehn Experten stufen sie als “Halten” ein. Somit ergibt sich eine optimistische Einschätzung durch etwa drei Viertel der Analysten (+75,61%). Der Trend-Indikator “Guru-Rating” steht nun bei 4,29 nach einer unveränderten Bewertung zuvor (“Guru-Rating ALT”).