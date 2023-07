Walmart: Kursziel von 150,77 EUR laut Analysten unerreicht

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

Die Aktie des US-amerikanischen Einzelhandelsunternehmens Walmart ist nach Ansicht mehrerer Finanzexperten derzeit unterbewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt bei 150,77 EUR und damit um +5,92% über dem aktuellen Wert.

• Am 21.07.2023 legte die Walmart-Aktie um +0,57% zu

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt somit +5,92%

• Laut “Guru-Rating” hat Walmart eine Bewertung von 4,29

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie ein Plus von +0,57%, wodurch sich das Gesamtergebnis der vergangenen Woche auf insgesamt +2,27% beläuft. Die Anleger scheinen also relativ optimistisch gestimmt zu sein.

Allerdings waren auch einige Bankanalysten überrascht von der Entwicklung. Derzeit geht man im Durchschnitt davon aus, dass das mittelfristige Kursziel bei 150,77 EUR liegt und somit ein Potential von knapp sechs Prozent besteht –...