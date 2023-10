Walmart: Kursziel bei 169,05 EUR – Analysten sind positiv gestimmt

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

Am Finanzmarkt hat Walmart am 03.10.2023 eine Kursentwicklung von +0,67% hingelegt und damit die vergangenen fünf Handelstage mit einem neutralen Trend beendet (-0,34%). Laut Bankanalysten ist der aktuelle Aktienkurs jedoch nicht richtig bewertet und das mittelfristige Kursziel liegt bei 169,05 EUR (+10,85%). Von insgesamt 23 Analysten sehen demnach 80,95% die Aktie als starken Kauf an oder empfehlen zumindest ein Halten.

