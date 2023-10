Walmart: Kurspotenzial von +10,89% auf 169,05 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

Die Walmart-Aktie wird derzeit am Markt unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 169,05 EUR und bietet damit ein großes Potenzial für Investoren in Höhe von +10,89%. Die gestrige Performance war mit einem Plus von +0,63% solide – insgesamt ergab sich jedoch eine Handelswoche im leichten Minus.

• Am 03.10.2023 stieg die Aktie um +0,63%

• Das Kursziel beträgt 169,05 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,33

Der Meinung der Analysten zufolge verfügt das Unternehmen über eine positive Zukunftsperspektive und ist daher ein starker Kauf (23 Stimmen) oder immerhin noch kaufenswert (11 Stimmen). Sieben Experten empfehlen die Bewertung “halten” und nur einer spricht sich für einen Verkauf aus. Insgesamt sind somit weiterhin rund 80 % optimistisch eingestellt.

Anleger sollten jedoch beachten:...