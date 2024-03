Walmart-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart Inc.":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Walmart-Aktie zeigt eine Bewertung von 48,67, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist einen Wert von 26 auf, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Walmart-Aktie beträgt 23,35, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt und die Aktie daher als preisgünstig einstuft. Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Walmart eine Rendite von 33,69 Prozent erzielt, während die Branche eine durchschnittliche Rendite von -8,15 Prozent verzeichnet. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der Schlusskurs der Walmart-Aktie von 61,45 USD mit dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 54 USD verglichen, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine positive Entwicklung. Insgesamt erhält die Walmart-Aktie in der technischen Analyse eine Bewertung von "Gut".

Insgesamt zeigt die Bewertung der Walmart-Aktie anhand des RSI, des KGV, des Branchenvergleichs und der technischen Analyse positive Signale, die darauf hindeuten, dass die Aktie eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit darstellen könnte.