Walmart: Analysten sind optimistisch mit einem Kursziel von 165,00 EUR

Die Aktie von Walmart hat am gestrigen Tag am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -0,64% hingelegt. Aufgrund der Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage bleibt jedoch ein positiver Trend in Höhe von +1,80%. Die Meinungen der Bankanalysten gehen dabei weit auseinander.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel bei 165,00 EUR und eröffnet somit Investoren ein Potenzial in Höhe von +10,06%. Von den insgesamt 22 befragten Analysten haben sich 80,95% für einen starken Kauf oder zumindest für eine optimistische Einschätzung ausgesprochen. Lediglich einer sieht die Aktie als Verkaufswert an.

Das bewährte Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,31.