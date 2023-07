Walmart: Analysten sehen starkes Kurspotenzial von +3,48%

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

Die Aktie von Walmart hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag um +1,76% zugelegt. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass aktuellen Kurs noch nicht das wahre Potenzial widerspiegelt. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 150,76 EUR – ein Plus von +3,48%.

• Walmart legt in fünf Tagen um +4,84% zu

• 22 Analysten empfehlen die Aktie als “starken Kauf”

• Der Guru-Rating beträgt nun 4,29 nach 4.29

Aktuell empfehlen insgesamt 31 Experten die Aktie von Walmart. Davon sehen 22 Analysten ein starkes Kaufsignal und weitere neun setzen auf “Kaufen”. Lediglich zehn Experten haben sich für das Rating “Halten” entschieden.

Das Guru-Rating zur Bewertung des Trends steht aktuell ebenfalls bei einem Wert von 4,29 – wie bereits zuvor.

