Walmart: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 141,47 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Walmart eine leicht negative Kursentwicklung von -0,13%. In der vergangenen Woche belief sich das Minus auf insgesamt -0,05%, was darauf hinweist, dass derzeit ein neutraler Trend am Markt herrscht.

Allerdings sind die Meinungen unter den Bankanalysten geteilt. Im Durchschnitt wird für die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 141,47 EUR prognostiziert. Sollte diese Einschätzung zutreffen, hätte Walmart ein Potenzial von +2,25% zu bieten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Optimismus.

Konkret empfehlen 22 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere neun Experten setzen auf einen Kauf. Zehn Bankhäuser bewerten die Aktie als “halten”. Zusammen ergibt das einen Anteil von positiven Analysen in Höhe von +75,61%.

Das Guru-Rating bleibt konstant bei 4,29 und bestätigt somit...