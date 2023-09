Walmart: Analysten sehen Kursziel bei 165,80 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

Die Aktie von Walmart hat in der vergangenen Handelswoche eine starke Performance hingelegt und am gestrigen Tag ein Plus von +0,25% verzeichnet. Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten liegt aktuell bei 165,80 EUR – das entspräche einem Potenzial von +7,93%.

• Walmart legt um +0,25% zu

• Durchschnittliches Kursziel beträgt 165,80 EUR

• Anteil optimistischer Analysten bei +80,95%

22 Bankanalysten empfehlen den Kauf der Aktie von Walmart. Weitere 12 Experten sind zwar ebenfalls optimistisch gestimmt und bewerten die Aktie mit “Kauf”, allerdings nicht so stark wie ihre Kollegen. Sieben Analysten halten sich eher neutral und nur einer spricht sich für einen Verkauf aus.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,31 Punkten. Insgesamt ist die Stimmung unter den Experten also weiterhin positiv.

