Walmart: Analysten sehen Kursziel bei 154,30 EUR - Potenzial von +6,80%

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

Die Experten sind der Ansicht, dass die Bewertung der Walmart-Aktie derzeit nicht angemessen ist und das wahre Kursziel um +6,80% über dem aktuellen Wert liegt.

• Walmart verzeichnete am 28.11.2023 ein Plus von +0,87%

• Das aktuelle Kursziel für Walmart beträgt 154,30 EUR

• Das Guru-Rating für Walmart bleibt stabil bei 4,34

Am gestrigen Tag legte die Aktie von Walmart an den Finanzmärkten um +0,87% zu. Dies führt zu einem Gesamtanstieg von +1,46% in den letzten fünf Handelstagen bzw. einer kompletten Woche. Offensichtlich herrscht gegenwärtig eine relative Optimismus am Markt.

Analysten in Bankhäusern dürften sich möglicherweise über diese Entwicklung gewundert haben; die Stimmung ist jedoch eindeutig positiv.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt momentan bei 154,30 EUR laut Bankanalysten. Sollten diese recht behalten, eröffnet dies Investoren ein Potenzial von +6,80%. Einige Analysten teilen jedoch nach dem jüngsten positiven Trend nicht diese Einschätzung.

22 Analysten empfehlen konkret den Kauf der Aktie; weitere 11 äußern sich optimistisch und bewerten sie als “Kauf”. Eine weitgehend neutrale Position nehmen hingegen 8 Experten ein und vergeben das Rating “halten”.

Der Anteil der Analysten mit zumindest optimistischer Einschätzung beläuft sich damit auf +80,49%.

Zusätzlich bestätigt das etablierte Trend-Indikator “Guru-Rating” die positive Beurteilung und bleibt unverändert auf dem Niveau “Guru-Rating ALT”.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Walmart-Analyse von 29.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Walmart jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Walmart Aktie

Walmart: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...