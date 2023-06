Walmart: Analysten sehen Kurspotenzial von +9,58% - Kursziel bei 156,02 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

Die Aktie von Walmart hat in den vergangenen fünf Handelstagen um +2,20% zugelegt und am gestrigen Tag einen Anstieg um weitere +0,60% verzeichnet. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 156,02 EUR. Dies entspricht einem Kurspotenzial von +9,58%, sollten die Bankanalysten Recht behalten. Allerdings gibt es auch einige Experten, die diese Einschätzung nicht teilen.

22 Analysten halten die Aktie für einen starken Kauf und 9 weitere setzen das Rating auf “Kauf”. Auf der neutralen Seite positionieren sich 10 Experten mit der Bewertung “halten”. Insgesamt sind somit noch immer mehr als drei Viertel (75,61%) der Analysten optimistisch gestimmt.

Zusätzlich bestätigt das Guru-Rating mit einem Wert von 4,29 ebenfalls eine positive Einschätzung bezüglich...