Walmart: Analysten sehen Kurspotenzial von +6,29% - Kursziel bei 155,27 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

Die Aktie von Walmart hat in den letzten fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag ein Plus von +0,59% verzeichnet. Doch die Meinung der Bankanalysten ist eindeutig: Das mittelfristige Kursziel für die Walmart-Aktie liegt bei 155,27 EUR, was einem Potenzial von +6,29% entspricht.

• Am 25.08.2023 legte die Walmart-Aktie um +0,59% zu

• Das durchschnittliche Rating beträgt “Kauf” mit einem Anteil von +75,61%

• Der Guru-Rating-Indikator steht nun bei 4,29 nach zuvor ebenfalls 4,29

Aktuell empfehlen insgesamt 31 Analysten ihre Kunden zum Kauf oder Halten der Walmart-Aktien. Davon bewerten 22 Analysten das Unternehmen als stark kaufenswert und neun sprechen eine Kaufempfehlung aus. Die restlichen zehn Experten halten sich weitgehend neutral.

Das positive Fazit wird abgerundet durch einen Blick auf...