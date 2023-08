Walmart: Analysten sehen ein Kurspotenzial von 6%

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

Am gestrigen Tag schloss die Aktie von Walmart mit einem Minus von 0,63%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich somit eine negative Kursentwicklung in Höhe von insgesamt 1,83%. Die Stimmung am Markt scheint aktuell relativ pessimistisch zu sein.

Trotzdem sind die Bankanalysten im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel bei 153,81 EUR liegt. Sollte diese Einschätzung eintreffen, würde dies Investoren ein Potenzial für einen Anstieg um +6% eröffnen.

22 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere neun als Kauf. Zehn Experten halten sie für neutral. Somit sind immerhin +75,61% der Analysten optimistisch eingestellt.

Das Guru-Rating beträgt nach wie vor 4,29 Punkte.

Hinweis: Dieser Artikel dient ausschließlich zur Information und stellt keine Anlageberatung dar.