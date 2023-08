Walmart: Analysten sehen Kurspotenzial von +10,76% - Kursziel bei 163,65 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

Die Aktie von Walmart hat am Finanzmarkt gestern um +0,31% zugelegt und in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +2,33% verzeichnet. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Bankanalysten sind der Meinung, dass die Walmart-Aktie aktuell nicht richtig bewertet wird. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 163,65 EUR mit einem Potenzial für Investoren von +10,76%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Trendentwicklung.

Von insgesamt 42 Analysten empfehlen 34 (80,95%) die Aktie zum Kauf oder halten diese Positionierung neutral. Konkret meinen derzeit 22 Bankexperten sogar einen starken Kauf sowie weitere zwölf ein einfaches “Kauf”-Rating zu geben.

Die restlichen sieben Experten platzieren das Rating auf “halten”. Nur einer sieht die Aktie als...