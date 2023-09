Walmart: Analysten sehen Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

Die Aktie von Walmart hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und dabei insgesamt um +1,36% zugelegt. Am gestrigen Tag konnte ein kleines Plus von +0,18% verzeichnet werden. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und haben ein mittelfristiges Kursziel bei 166,16 EUR ausgegeben – was einem potenziellen Anstieg um +8,58% entspricht.

22 Analysten empfehlen die Aktie als “starken Kauf”, während weitere zwölf Experten sie mit “Kauf” bewerten. Sieben Analysteneinschätzungen lauten auf “halten”. Nur eine Person rät zum Verkauf des Papiers. Insgesamt betrachtet überwiegt also weiterhin eine...