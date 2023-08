Walmart: Analysten prognostizieren Kursziel von 153,81 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Walmart ein Plus von +1,42%. Insgesamt beträgt die Wochenperformance momentan +0,20%, was auf eine relativ neutrale Marktstimmung hindeutet.

Laut Durchschnittswertung der Bankanalysten ist das mittelfristige Kursziel für Walmart bei 153,81 EUR angesetzt. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, ergeben sich für Investoren Chancen auf einen Gewinn in Höhe von +3,86%.

Von den insgesamt 41 befragten Analysten empfehlen 22 die Aktie als starken Kauf und weitere neun sehen sie optimistisch und sprechen eine “Kauf”-Empfehlung aus. Zehn Experten positionieren sich neutral mit einem “halten”-Rating. Somit sind über drei Viertel (75,61%) der Analysten noch positiv gestimmt.

Das Guru-Rating wurde nun auf einen Wert von 4,29 angehoben nach zuvor gleichem Rating.