Walmart: Analysten prognostizieren Kursanstieg

Die Aktie von Walmart ist derzeit unterbewertet und hat ein Kursziel von 153,39 EUR. Laut Bankanalysten eröffnet sich damit ein Potenzial von +3,31% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

• Walmart verzeichnete am 14.08.2023 eine Steigerung um +0,73%

• Das durchschnittliche Guru-Rating für die Aktie beträgt nun 4,29

• Demnach empfehlen 75,61% der Analysten den Kauf der Aktie

Am Vortag konnte Walmart einen Anstieg um +0,73% verbuchen und erreichte somit in einer Woche eine Gesamtsteigerung von +1,44%. Die Stimmung am Markt ist optimistisch.

22 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und neun weitere teilen diese Einschätzung mit einem “Kauf”-Rating. Zehn Experten halten die Aktie neutral (“halten”). Ein weiterer Indikator für den positiven Trend ist das Guru-Rating mit einem Wert von 4,29.

Es bleibt abzuwarten, ob sich das...