Walmart: Analysten empfehlen Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 164,86 EUR

Am gestrigen Tag konnte Walmart am Finanzmarkt eine leichte Kursentwicklung von +0,06% verzeichnen. Das entspricht einer Gesamtsteigerung von +1,01% in den letzten fünf Handelstagen.

Die Bankanalysten schätzen die Aktie als unterbewertet ein und prognostizieren mittelfristig ein Kursziel von 164,86 EUR. Dies würde aktuell Investoren ein Potenzial von +9,99% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese positive Einschätzung.

22 Analysten empfehlen einen starken Kauf der Aktie und 12 weitere sehen sie immerhin noch positiv genug für eine Kaufempfehlung an. Lediglich 7 Experten äußern sich neutral zur Aktie und nur ein Experte hält weiterhin Verkaufsempfehlungen bereit.

Unter Berücksichtigung dieser verschiedenen Meinungen erhält das Unternehmen weiterhin das Guru-Rating "Guru-Rating ALT".