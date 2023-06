Walmart: Aktuelle Unterbewertung mit großem Potenzial - Kursziel 153,64 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

Am 22.06.2023 konnte Walmart keine positive Ergebnisse verbuchen und verlor an Wert um -0,86%. Die vergangene Handelswoche zeigt eine negative Entwicklung von insgesamt -2,91%, was den Markt eher pessimistisch stimmt.

Analysten sind sich jedoch einig darüber, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und erhebliches Potenzial aufweist – das mittelfristige Kursziel liegt bei 153,64 EUR (+9,54%). Trotz der jüngsten Trendentwicklung teilen nicht alle Experten diese Ansicht.

Das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,29. Von insgesamt 41 Analysteneinschätzungen empfehlen davon 75% (22) einen Kauf der Walmart-Aktie. Weitere neun bewerten sie als optimistischen Kauf und zehn halten die Position für neutral.

Fazit: Laut Analysten ist Walmart unterbewertet und bietet Investoren großes Potenzial – das Kursziel beträgt hierbei 153,64 EUR. Das...